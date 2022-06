Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: 85 Jahre alter Mann betrogen - KORREKTUR

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag, 21.06.2022 berichteten wir von einem Betrugsfall zum Nachteil eines 85-jährigen Mannes (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5253503). In den Sachverhalt hat sich leider ein Fehler eingeschlichen, die Tat ereignete sich nicht am Montag dieser Woche (20.06.2022), sondern bereits am Mittwoch zuvor (15.06.2022).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell