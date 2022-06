POL-LB: Kirchheim am Neckar: Zeugen nach Diebstahl von Baustoffen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Dienstag kurz vor 17.00 Uhr in der Kirchenweinbergstraße in Marbach am Neckar zu einem Unfall. Ein 60 Jahre alter Audi-Lenker kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine am Fahrbahnrand abgestellte Sattelzugmaschine. Der Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Freiwillige Feuerwehr ...

