Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Audi-Fahrer prallt gegen Sattelzugmaschine

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Dienstag kurz vor 17.00 Uhr in der Kirchenweinbergstraße in Marbach am Neckar zu einem Unfall. Ein 60 Jahre alter Audi-Lenker kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine am Fahrbahnrand abgestellte Sattelzugmaschine. Der Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Freiwillige Feuerwehr Marbach am Neckar befand sich mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und löste den PKW, der sich verkeilt hatte, vom LKW. Anschließend musste der Audi, der nicht mehr fahrbereit war, abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell