Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: Mitsubishi überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurden eine 59 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin am Mittwoch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 07:10 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die 59-Jährige war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung München unterwegs, als sie mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über ihren PKW verlor und ins Schleudern geriet. Der Mitsubishi der 59-Jährigen kollidierte mehrfach mit der Betonleitwand, bevor er einen Opel touchierte und erneut gegen die Betonleitwand prallte. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Sowohl der Mitsubishi als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 31.000 Euro geschätzt. Bis gegen 09:20 Uhr mussten zwei bzw. drei der vier Fahrtstreifen gesperrt werden, so dass auf der BAB 8 ein Rückstau von etwa neun Kilometern und auf der BAB 81 von ca. drei Kilometern entstand. Die Freiwilligen Feuerwehren Böblingen und Sindelfingen waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 35 Wehrkräften im Einsatz und unterstützten bei der Bergung der 59-Jährigen sowie den Absperrmaßnahmen.

