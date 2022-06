Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar ermittelt nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung wegen Körperverletzung gegen einen 51 Jahre alten Mann, der am Dienstag gegen 19.30 Uhr in der Ernst-Ackermann-Straße in Kirchheim am Neckar im Bereich einer Tankstelle einen 25-Jährigen geschlagen hat. Vermutlich kam es aufgrund einer vorausgegangenen Unstimmigkeit zwischen den beiden Männern zu dem aggressiven Verhalten des 51-Jährigen. Dieser schlug dem Jüngeren wohl mehrfach ins Gesicht. Der Leichtverletzte wurde hierauf vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während Polizeibeamte den Sachverhalt aufnahmen, versammelten sich einige Familienangehörige des 25-Jährigen vor Ort, die verbal auf den Täter losgingen. Teilweise mussten Personen von Polizeibeamten entfernt werden. Der 51-jährige Tatverdächtige wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gebracht. Anschließend wurde er auf freien Fuß gesetzt.

