POL-PB: Frontal gegen Baum

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Geschwindigkeit und Alkohol sind vermutlich die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem ein 19-Jähriger am späten Donnerstagabend Verletzungen erlitt.

Der 19-jährige BMW-Fahrer fuhr gegen 23.25 Uhr Auf der Mersch in Richtung Josefstraße. Beim Abbiegen nach links in Richtung Innenstadt kam das Auto vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab prallte frontal gegen einem Baum. Der junge Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Anzeichen von Alkoholkonsum beim Unfallfahrer fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht, sodass der 19-Jährige mit zur Blutprobe auf die Wache nach Paderborn musste. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der BMW musste abgeschleppt werden.

