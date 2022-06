Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Radfahrer landet auf Motorhaube

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmittag kam es gegen 12:20 Uhr in der Königstraße in Ehningen zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer. Der 73-Jährige befuhr mit seinem Rennrad die Königstraße in Richtung Herrenberger Straße. Eine ihm entgegenkommende 72-jährige BMW-Lenkerin übersah ihn vermutlich beim Linksabbiegen in die Aidlinger Straße. In der Folge kam es zum Zusammenstoß wodurch der Radfahrer über die Motorhaube auf die Fahrbahn stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.200 Euro.

