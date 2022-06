Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen Unbekannte BMW-Lenkerin in Unfallflucht verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 09.30 Uhr in der Neuköllner Straße in Eltingen eine Unfallflucht beobachtet haben. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher war in Richtung der Leonberger Straße unterwegs und fuhr mit seinem Lasten-Pedelec kurz vor einer Rechtskurve zum Beladen auf den gegenüberliegenden Gehweg. Währenddessen wollte eine bislang unbekannte BMW-Lenkerin wohl wenden und stieß hierbei gegen das Fahrrad. Der 17-Jährige stürzte in der Folge und erlitt leichte Verletzungen. Die Frau, die etwa Mitte 40 Jahre alte gewesen sei und braune Haare hat, erfragte die Daten des Jugendlichen, versäumte es jedoch die eigene Identität preiszugeben. Statt dessen fuhr sie anschließend mit ihrem grauen PKW, an dem sich Leonberger Kennzeichen befanden (LEO-), davon. Am Lasten-Pedelec entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Insbesondere wird auch die BMW-Lenkerin gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 bei der Polizei zu melden.

