Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Waghäusel - Einbruch in Einfamilienhaus

Waghäusel-Kirrlach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am frühen Samstagabend zwischen 17:30 Uhr und 19:05 Uhr in ein Einfamilienhaus der Bühler Straße ein und entwendete Wertgegenstände in Höhe von circa 1.500 Euro.

Der Eindringling gelang hierbei durch ein geöffnetes Gartentor auf das Grundstück und hebelte gewaltsam die Terrassentür auf. Im Anschluss durchsuchte der Dieb das Wohnanwesen und entwendete hierbei Schmuckstücke sowie Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer 07256 93290 zu melden.

Lea Caspari, Pressestelle

