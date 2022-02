Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Einbrüche in Vereinsheime

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Samstag in zwei Vereinsheime in den Karlsbader Ortsteilen Ittersbach und Spielberg ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde im Klubhaus in Ittersbach zunächst die Tür aufgehebelt. Anschließend durchsuchten die Täter die weiteren Räumlichkeiten offenbar gezielt auf der Suche nach elektronischen Geräten. In Spielberg gelang es den Tätern offensichtlich nicht, die Außentür aufzuhebeln. Hier mussten die mutmaßlichen Einbrecher nach den derzeitigen Erkenntnissen erst ein Fenster aufhebeln, um in das Gebäude einzudringen. Der entstandene Schaden lässt sich bislang noch nicht abschließend beziffern.

