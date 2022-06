Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Verdacht auf Raub gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen eines vermeintlichen Raubes, der sich am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr in der Schwertstraße in Sindelfingen ereignet haben soll. Den bisherigen Ermittlungen zufolge traf ein 54 Jahre alter Mann auf zwei bislang unbekannte Täter, die ihm mit einem Stein auf den Kopf schlugen. Hierdurch erlitt der 54-Jährige eine Kopfverletzung und verlor das Bewusstsein. Nachdem er am Mittwochmorgen wieder zu sich kam stellte er fest, dass sowohl seine Umhängetasche als auch seine Hose entwendet worden waren. In der Umhängetasche befanden sich Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die beiden mutmaßlichen Täter sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein. Sie hatten ein südländisches Erscheinungsbild, trugen einen Dreitagebart, weiße T-Shirts sowie helle Shorts. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

