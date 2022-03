Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW fährt Schlangenlinien

Bad Dürkheim (ots)

Am 03.03.2022 wurde der PI Bad Dürkheim ein Schlangenlinien fahrender Transporter der Marke Ford gemeldet, welcher die Kanalstraße in Fahrtrichtung Mannheimer Straße befuhr. Der Transporter sei dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren. Dadurch habe, laut Zeugenaussagen, der Gegenverkehr stark abbremsen und ausweichen müssen. Kurz bevor es zu einem Zusammenstoß im Gegenverkehr gekommen ist, konnte der Transporterfahrer sein Fahrzeug wieder auf seine Fahrspur lenken. Später fuhr das Fahrzeug nach links auf die Mannheimer Straße auf, um anschließend rechts auf die Zufahrt zur B271 aufzufahren. Auf dem Zubringer selbst geriet das Fahrzeug ebenfalls auf die Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf befuhr das Fahrzeug die B271 in Fahrtrichtung Neustadt an der Weinstraße und fuhr auch hier weiter Schlangenlinien. Das Fahrzeug konnte durch die Polizei in Haßloch festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei konnten Auffälligkeiten bei dem 56-jährigen Fahrzeugführer festgestellt werden. Zur weiteren Abklärung wurde der Mann in das Krankenhaus verbracht. Auf Grund der Sachlage vor Ort wurde der Führerschein des 56-Jährigen, durch die Beamten vor Ort, sichergestellt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können. Wenn Sie als Gegenverkehr des Ford Transit, durch dessen Fahrverhalten, betroffen waren, oder jemanden kennen, melden Sie sich bitte bei der Polizei Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell