Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auseinandersetzung, Unfälle, 65-Jährige betrogen, Brand

Aalen (ots)

Essingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 66-Jähriger seinen VW Passat am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der B 29 Höhe Essingen anhalten. Eine 23-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Opel Corsa auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Aalen: 65-Jährige böse betrogen

Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde eine 65-Jährige am Karlsplatz von einer ihr unbekannten Frau, die sich als Sofia vorstellte, angesprochen. Die Frau gab an, hellseherische Kräfte zu haben und warnte die 65-Jährige vor einem anstehenden Todesfall in ihrer Familie. Während des Gesprächs kam eine zweite Frau hinzu, welche der 65-Jährigen erzählte, dass "Sofia" sie von einer schweren Krankheit geheilt habe. Um den Tod der Angehörigen zu verhindern, wurde der 65-Jährigen aufgetragen, sämtliches Bargeld zu holen, da dieses gereinigt werden müsse. Total geschockt kam die Frau dieser Aufforderung nach und übergab "Sofia" die Geldscheine, welche sie in ein Geschirrtuch einwickeln sollte. Nachdem die Unbekannte das Bündel mit einem schwarzen Faden umwickelt hatte, übergab sie es der gutgläubigen Frau und forderte sie auf, nach Hause zu gehen und das Bündel erst am Folgetag zu öffnen. Offenbar doch misstrauisch geworden, band die 65-Jährige das Bündel daheim auf, wo sie feststellen musste, dass sich darin lediglich Zeitungsschnipsel befanden. Das von ihr verpackte Bargeld im vierstelligen Bereich fehlte. Die 65-Jährige beschrieb die angebliche Sofia folgendermaßen: Ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 160 bis 165 cm groß. Die Frau trug eine blonde Perücke und war mit einer schwarz-weißen Hose und einem beigen Oberteil bekleidet. Sie trug eine große Handtasche mit sich. Die zweite Frau ist ebenfalls ca. 30 bis 35 Jahre alt und ca. 170 bis 175 cm groß. Sie trug ihre schwarzen Haare hochgesteckt. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Hose, einem weißen Top, über welches sie eine weiße Bluse trug. Auch sie führte eine Handtasche mit sich.

Die Polizei rät:

Sollten auch Sie von unbekannten Personen mit derartigen Erklärungen angesprochen werden, behalten Sie eine gesunde Portion Misstrauen. Übergeben Sie keine Wertgegenstände oder Bargeld.

Aalen-Wasseralfingen: Brand verlief glimpflich

Kurz nach 13 Uhr entzündete sich im Motorraum eines Linienbusses, welcher sich im Bereich des Berufschulzentrums in der Steinbeisstraße befand, aus unbekannten Gründen ein kleiner Brand. Dieser konnte vom Busfahrer noch vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr selbst gelöscht werden. Alle 9 im Bus sitzende Kinder blieben unverletzt. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Bahnhofstraße übersah ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr den BMW eines 46-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 4500 Euro entstand.

Ellwangen: Tätliche Auseinandersetzung in der LEA

In der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen kam es am Mittwochmorgen gegen 09:30 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung, an welcher mehrere Personen beteiligt waren. Nachdem das Ausmaß der Streitereien zunächst nicht näher bekannt war, fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen die Örtlichkeit an. Die Lage konnte beruhigt werden, entsprechende polizeiliche Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell