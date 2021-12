Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Unfälle in Herne: Zwei Fußgänger schwer verletzt

Herne (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen am Dienstag, 30. November, sind zwei Fußgänger (24 und 39) schwer verletzt worden.

Der erste Unfall hat sich gegen 18.20 in Herne-Mitte ereignet. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Herne fuhr nach aktuellem Ermittlungsstand auf der Goethestraße in Richtung Herner Innenstadt. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er nach links auf die Hermann-Löns-Straße abzubiegen. Dort kam es zur Kollision mit einer 24-jährigen Frau aus Herne, welche die Hermann-Löns-Straße an der Fußgängerampel in Richtung Glockenstraße überqueren wollte. Durch den Aufprall stürzte die Fußgängerin und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der zweite Unfall ereignete sich eine Stunde später in Herne-Röhlinghausen. Nach bisherigem Kenntnisstand überquerte ein 39-jähriger Herner gegen 19.20 Uhr zu Fuß die Gelsenkircher Straße in Höhe der Hausnummer 205. In der Fahrbahnmitte kam es zum Zusammenstoß mit einem Autofahrer (71, aus Herne), der zeitgleich auf der Gelsenkircher Straße in Richtung Friedrichstraße unterwegs war. Der 39-Jährige stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.

Das Verkehrskommissariat klärt nun in beiden Fällen den genauen Unfallhergang.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell