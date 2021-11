Polizei Bochum

POL-BO: Taschendiebstahl und EC-Kartenbetrug: Tatverdächtige mit Fotos gesucht

Herne (ots)

Nach einem Taschendiebstahl und anschließendem EC-Kartenbetrug im August 2021 sucht die Polizei in Herne mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach mehreren Tatverdächtigen.

Die Unbekannten, ein Mann und zwei Frauen, werden beschuldigt, am 26. August 2021 in einer Bankfiliale an der Hauptstraße 270 einem 81-jährigen Mann aus Herne die EC-Karte entwendet und mittels dieser anschließend Bargeld abgehoben zu haben. Zuvor hatten sie die PIN ausspioniert.

Mit richterlichem Beschluss sind Bilder der Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden: https://polizei.nrw/fahndung/70270

Hinweis: Sollte der oben genannten Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 35 bittet Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) zu melden.

