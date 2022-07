Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall zwischen Lkw und Pkw

Am Mittwochnachmittag gegen 14:10 Uhr befuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer die Staufer Straße in Richtung der Siemensstraße. An der dortigen Kreuzung ordnete sich der Lkw-Fahrer auf der Rechtsabbiegerspur ein obwohl er geradeaus fahren wollte. Als die Ampel für die Rechtsabbieger grün zeigte, fuhr er geradeaus über die Kreuzung und erfasste einen 80-jährigen Pkw-Fahrer welcher ordnungsgemäß die Fellbacher Straße befuhr und die Kreuzung in Richtung Fellbach überquerte. Hierbei wurde der 80-Jährige, sowie seine 74-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17 500 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstagabend 19:30 Uhr und Mittwochnachmittag 14:30 Uhr einen in der Gänsäckerstraße geparkten Renault und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Urbach: Unfallflucht

Zwischen Dienstagnachmittag 14 Uhr und Mittwochabend 18:15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz einer Schule in der Wittumstraße geparkten Suzuki. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Bei Rot in Kreuzung gefahren - Unfall

Am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr befuhr ein 61-jähriger Lkw-Fahrer die Eberhardstraße in Richtung der B14. An der Kreuzung mit der Schorndorfer Straße missachtete er das Rotlicht und fuhr über die Kreuzung. Dort kollidierte er mit einem 29-jährigen BMW-Fahrer welcher bei Grün auf der Schorndorfer Straße in die Kreuzung einfuhr. Durch den Crash entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach sucht unter der Telefonnummer 0711 57720 nach Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell