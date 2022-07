Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Roller entwendet, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Ostalbkreis 07.07.2022

Lauchheim: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch, gegen 17:15 Uhr, befuhr eine 25-jährige Daimler-Fahrerin die Schiller Straße in Richtung Kuhsteige. Beim Überqueren der Kreuzung Gerlacher Straße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 44-jährigen Audi-Fahrers. Bei der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Mittwoch, im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 14:40 Uhr, einen auf einem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Heinrich-Rieger-Straße abgestellten Audi-Avant eines 72-Jährigen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Ellwangen: E-Roller entwendet

Am Donnerstag, in der Zeit von 0:00 Uhr bis 02:00 Uhr, wurde durch einen bislang Unbekannten ein E-Roller, welcher am Hintereingang eines Schnellrestaurantes in der Max-Eyth-Straße abgestellt war, entwendet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Leinzell: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigte ein bislang Unbekannter einen Ford eines 48-Jährigen, der auf einem Parkplatz in der Leingasse abgestellt war. Hierbei hinterließ er einen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Leinzell unter 07151/9219680.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell