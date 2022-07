Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Kettenreaktion

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag gegen 14 Uhr entstand. Ein 24-Jähriger fuhr auf der Pfromäckerstraße mit seinem Mercedes Benz auf den verkehrsbedingt stehenden VW Polo eines 61-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo im weiteren Verlauf auf den vor ihm stehenden VW Passat eines 52-Jährigen aufgeschoben. Alle Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen-Wasseralfingen: Radfahrer von Pkw erfasst

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 9-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag ereignete. Der Junge fuhr kurz nach 15 Uhr mit seinem Rad an der Einmündung Auchtstraße / Am Schimmelberg über den abgesenkten Bordstein von links auf die Fahrbahn. Hier wurde er vom Hyundai eines 60-Jährigen erfasst, der zwar noch versucht hatte, anzuhalten, den 9-Jährigen aber dennoch streifte. Sachschaden an den Fahrzeugen entstand nicht.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Unfall am Mittwoch gegen 17.45 Uhr entstand. Im Iltisweg übersah ein 17-jähiger Kradfahrer den Suzuki einer 54-Jährigen, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Sowohl der Jugendliche, als auch die Pkw-Lenkerin blieben unverletzt.

Aalen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Bislang Unbekannte zerkratzten am Dienstag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr die komplette rechte Fahrzeugseite eines Seat Leon, der in diesem Zeitraum in der Jörg-Syrlin-Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Neuler: 5000 Euro Schaden bei Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3234 zwischen Neuler und Leinenfirst erfasste ein 45-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr mit seinem BMW ein die Fahrbahn querendes Tier. Bei dem Zusammenstoß entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Gschwend: 2500 Euro Schaden

Von einem Parkplatz kommend, fuhr eine 19-Jährige am Mittwochmorgen kurz nach 10 Uhr auf den Marktplatz ein. Hierbei übersah sie den Suzuki einer 51-Jähriger und streifte diesen mit ihrem VW Polo. Bei dem Unfall, bei dem beide Autofahrerinnen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell