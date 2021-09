Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe- Mehrere brennende Mülltonnen

Karlsruhe (ots)

Rund 20.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Brandes, der sich am Freitagmittag im Karlsruher Stadtteil Oberreut ereignete. Personen kamen dabei glücklicherweise nicht zu Schaden.

Gegen 12:40 wurde der brennende Unterstand in der Albert-Braun-Straße durch Passanten entdeckt. Durch die alarmierte Berufsfeuerwehr der Stadt Karlsruhe konnte der Brand zügig gelöscht werden. Durch die Flammen wurden insgesamt sechs Mülltonnen, der Unterstand sowie die Verkleidung der angrenzenden Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Warum es zum Brandausbruch kam, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Marion Kaiser, Pressestelle

