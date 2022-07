Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Ellwangen-Rindelbach: Vorfahrt missachtet

Als am Donnerstag gegen 15:45 Uhr eine 57-Jährige mit ihrem Peugeot auf der Straße Kirnbach nach rechts in die Straße Kübelesbuck einbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 22-jährigen Sprinter-Fahrers. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Bopfingen-Oberdorf: Unfallflucht

Am Donnerstag, gegen 16:10 Uhr, ist eine bislang Unbekannte, die mit einem blauen VW Caddy an einer Ampelanlage in der Ellwanger Straße bei Rot wartete, zurückgerollt und gegen einen hinter ihr stehenden Linienbus eines 54-jährigen gestoßen. Nach einem kurzen Gespräch stieg sie wieder in ihren Pkw ein und fuhr weiter. Hierbei kümmerte sie sich weder um den verursachten Schaden, noch gab sie ihre Personalien bekannt. Bei dem Linienbus entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann möglicherweise genauere Angaben zu dem Kennzeichen oder der Fahrerin machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961-9300.

Ellwangen: Beim Einparken beschädigt

Ein 33-Jähriger streifte am Donnerstagfrüh, gegen 07:15 Uhr, beim Einparken mit seinem LKW einen auf einem Firmengelände im Mühlgraben abgestellten VW eines 20-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden von ungefähr 5500 Euro.

Westhausen: Kontrolle übers Fahrzeug verloren

Am Donnerstag gegen 19 Uhr befuhr ein 52-jähriger Daimler-Fahrer die BAB 7 von Aalen nach Ellwangen. Auf Höhe der Jagsttalbrücke verlor er aufgrund Aquaplaning auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf geriet er ins Schleudern und prallte gegen eine Schutzplanke. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Daimler-Benz entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Lauchheim-Schönberg: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr kam ein 83-Jähriger mit seinem VW-T-Roc auf der Straße zwischen Schönberg und Banzenmühle nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem Graben zum Stehen. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Mögglingen: Aufgefahren

Ein 47-jähriger Skoda Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 18 Uhr die B29 von Mögglingen nach Aalen. An einem dortigen Baustelleanbereich übersah er, dass ein vor ihm fahrender 18-Jähriger aufgrund von Staubildung seinen Mercedes abbremsen musste und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf einen wiederum davorhaltenden Ford eines 42-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Beifahrer in dem Mercedes leicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

