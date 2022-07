Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch, Gaststätten- und Spielhallenkontrollen

Aalen (ots)

Winterbach: Versuchter Einbruch

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:30 Uhr versuchten zwei Männer sich Zugang zu einer Garage im Hörnle zu verschaffen. Eine Anwohnerin wurde durch den dabei verursachten Lärm auf die Männer aufmerksam und sprach diese an. Die beiden korpulenten Männer flüchteten daraufhin, stiegen in einen weißen Kastenwagen mit rumänischem Kennzeichen und fuhren in Richtung Remshalden davon. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief negativ. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 9500 um Hinweise.

Backnang: Pkw durchsucht

Am Freitagmorgen gegen 01:30 Uhr öffnete eine Person einen in der Südstraße geparkten Toyota und durchsuchte diesen. Der Besitzer des Fahrzeugs bemerkte die Person und verständigte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Auto nichts entwendet. Bei der Person soll es sich um einen etwa 190 cm großen Mann handeln. Er trug einen grauen Kapuzenpullover. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Winnenden: Gaststätten- und Spielhallenkontrollen

Am Donnerstag zwischen 16:30 Uhr und 23 Uhr führte das Polizeirevier Winnenden in Winnenden, Schwaikheim und Leutenbach gemeinsam mit dem Hauptzollamt Stuttgart, dem Ordnungsamt Winnenden und dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis Gaststätten- und Spielhallenkontrollen durch. Dabei wurden insgesamt 31 Gaststätten und sieben Spielhallen kontrolliert. Hierbei mussten insgesamt 115 Verstöße zur Anzeige gebracht werden. Diese verteilen sich auf Verstöße gegen diverse Gesetze, unter anderem 17 Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, 29 Verstöße gegen die Brandschutzverordnung, 16 Verstöße gegen die allgemeine Lebensmittelhygiene, sowie elf Verstöße gegen das Landesglücksspielgesetz.

In einem Fall führte die Kontrolle zur Schließung einer Gaststätte. Weiter wurden drei Geldspielautomaten versiegelt. Insgesamt waren bei der Kontrolle neun Beamte des Polizeireviers Winnenden, sechs Beamte des Hauptzollamtes und zwei Lebensmittelkontrolleure im Einsatz. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell