Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl aus Fahrzeug & Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Weinstadt: Diebstahl aus Fahrzeug

Am Donnerstagvormittag zwischen 08 Uhr und 08:30 Uhr entwendete ein Dieb eine Papiertüte aus dem Lieferfahrzeug eines Bäckereibetriebs. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt im Bereich einer Schule in der Beutelsbacher Straße abgeparkt. In der Papiertüte befanden sich Einnahmen aus dem Verkauf der Backwaren. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter

Waiblingen: Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Radfahrern

Ein 52 Jahre alter Radfahrer befuhr am Mittwochnachmittag gegen 17:15 Uhr den Feldweg entlang der B14 in Richtung Schorndorfer Straße und wollte in diese abbiegen. Zeitgleich bog eine 61 Jahre alte von der Schorndorfer Straße auf den Feldweg ab. Hierbei kam es zur Kollision zwischen den beiden Radfahrern. Der 52-Jährige erlitt hierbei schwere, die 61-Jährige leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

