Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Farbschmierereien - Person in Gewahrsam genommen

Aalen (ots)

Plüderhausen: Frau bei Unfall leicht verletzt

Ein 66 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr die Straße Heusee. Hierbei übersah er im Bereich des Sportplatzes die geöffnete Heckklappe eines geparkten Citroen und streifte diese. Eine 39-jährige Frau, die sich zu dem Zeitpunkt im Bereich der Fahrerseite befand, erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der Citroen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro.

Backnang: Garagenwand beschmiert

Am Mittwochabend gegen 21:15 Uhr wurde eine Garagenwand in der Tilsiter Straße mit schwarzer Farbe besprüht. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Fellbach: Wand beschmiert

Mit einem lila Stift beschmierte ein Vandale am Montagnachmittag gegen 17:15 Uhr die Wand eines Einkaufszentrums in der Stuttgarter Straße. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Fellbach: Wheelie misslingt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer wollte am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr ein besonderes Kunststück vollbringen. Als er die Bühlstraße befuhr wollte der junge Mann verbotenerweise einen Wheelie durchführen und verlor dabei die Kontrolle über sein Kraftrad. In der Folge stürzte er und schlitterte mehrere Meter auf der Fahrbahn ehe er im Grünstreifen zum Liegen kam. Der 18-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro.

Althütte: Person in Gewahrsam genommen

Ein 35-jähriger Mann sorgte am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr für Aufregung im Bereich der Hauptstraße als er zunächst Bauarbeiter an einer dortigen Baustelle störte und im Anschluss Kinder anschrie. Der Mann, welcher sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, konnte später durch die Polizei angetroffen werden. Hier verhielt er sich gegenüber den Beamten zunächst verbal aggressiv. Im weiteren Verlauf schlug er auch in Richtung der Beamten, weshalb er unter dem Einsatz von Pfefferspray in Gewahrsam genommen wurde. Der Mann wurde zur Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Schorndorf-Weiler: Rollerfahrer nach Unfall leicht verletzt

Eine 22-jährige VW-Fahrerin missachtete am Mittwochabend gegen 23:30 Uhr an der Einmündung Kelterstraße / Winterbacher Straße die Vorfahrt eines 34 Jahre alten Rollerfahrers und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des Leichtkraftrades zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell