POL-AA: Ostalbkreis: Brand eines Fachwerkhauses - Bremspedal verwechselt - Radmuttern gelöst - Einbruch in Gartenhaus - Unfallflucht - Sonstiges

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag in der Zeit von 15:45 Uhr bis 16:15 Uhr einen Lexus eines 34-Jährigen, der auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Konrad-Adenauer-Straße geparkt hatte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Westhausen: Einbruch in Gartenhaus

Am Dienstag wurde gegen 18:30 Uhr ein Einbruch in ein Gartenhaus in der Badstraße gemeldet. Vermutlich im Zeitraum von Donnerstag bis Dienstag, 18:30 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zum Gartenhaus und entwendeten unter anderem eine Shisha, mehrere Tabakdosen und Gaskartuschen sowie eine Musikbox im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Niederalfingen: Brand eines Fachwerkhauses

Am Dienstagnacht brach gegen 23 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem mit Heu gefüllten Dachboden eines Fachwerkhauses in der Hürnheimer Straße ein Feuer aus. Durch das Feuer wurde das Haus vollständig zerstört. Ein im Haus befindlicher Bewohner konnten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten. Tiere, die sich ebenfalls in dem Fachwerkhaus befanden, konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren mit 53 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Der Schaden beläuft sich auf rund 200.000 Euro.

Bopfingen/Flochberg: Aufgefahren

Am Dienstag, gegen 14:20 Uhr, übersah ein 51-jähriger Hyundai-Fahrer auf der Industriestraße in Richtung Einmündung B29, dass ein vor ihm fahrender 37-jähriger VW-Fahrer beim Einfahren auf die B29 abbremsen musste. Infolgedessen fuhr er mit seinem Fahrzeug auf und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Stödlen/Tragenroden: Radmuttern gelöst

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 22.06, und Donnerstag, 23.06.22, lösten bislang Unbekannte die Radmuttern eines Fiats einer 48-Jährigen. Beim Fahren stellte die Frau ein ungewöhnliches Fahrverhalten fest und ging zur Werkstatt, wo die gelösten Radmuttern festgestellt wurden. Das Fahrzeug stand zum genannten Zeitraum in den "Trageroden". Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass die Radmuttern gelöst wurden als sich der PKW in der Dalkinger Straße befand. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Ellwangen: Bremspedal verwechselt

Eine 70-jährige verwechselte am Dienstagfrüh gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz im Sebastiansgraben das Gaspedal mit dem Bremspedal und fuhr infolgedessen gegen ein dortige Mauer. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Heubach: PKW kollidiert mit Fahrradfahrer

Ein 46-jähriger Lenker eines Opel befuhr am Dienstag gegen 16:45 Uhr die Erlenstraße in Buch und wollte in die Bucher Hauptstraße einfahren. Hierbei übersah er einen rechts auf dem Fahrradweg fahrenden Fahrradfahrer. Trotz einer Ausweichbewegung des Radlers kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

