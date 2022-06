Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis:Körperliche Auseinandersetzung, Pkws gefährdet, Unfallfluchten

Aalen (ots)

Leutenbach: Pkws gefährdet

Am Dienstagnachmittag gegen 18:30 Uhr befuhr ein schwarzer Audi die B14 von Stuttgart in Richtung Backnang. Dort fuhr er mehrfach dicht auf einen 18-jährigen VW-Fahrer auf und überholte in der Folge mehrere Fahrzeuge über den linken Fahrstreifen. Anschließend fuhr er über eine rote Ampel und scherte kurz vor den Fahrzeugen ein, sodass diese abbremsen mussten um einen Unfall zu verhindern. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum Verkehrsteilnehmer.

Backnang: Körperliche Auseinandersetzung

Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Schillerstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung. Zunächst gerieten ein 42-jähriger Mann und ein 24-jähriger Mann in der Gaststätte in einen Streit. Daraufhin schlug der 42-Jährige den 24-Jährigen mit einer Glasflasche. Der 24-jährige Mann wurde dadurch leicht verletzt und flüchtete in der Folge aus der Gaststätte. Der 42-Jährige verfolgte diesen. Drei weitere Personen im Alter von 49 Jahren, 34 Jahren und 36 Jahren wollten die beiden Streitenden trennen, wodurch es zu weiteren Auseinandersetzungen kam. Hierbei wurde der 42-Jährige leicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizei wurden der 42-jährige Mann und die 36-jährige Frau vorläufig festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Backnang: Unfallflucht

Zwischen Sonntagmorgen 04:30 Uhr und Dienstagnachmittag 14:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Kitzbüheler Straße geparkten Audi und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Etwa 300 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Dienstagabend zwischen 19:45 Uhr und 20:15 Uhr an einem geparkten Peugeot auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Stuttgarter Straße. In der Folge entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell