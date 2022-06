Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Einbruch

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag und Dienstag durch gewaltsames Öffnen eines Schlosses Zutritt zu einer Garage in der Gartenstraße. Aus der Garage entwendeten die Einbrecher einen Laubbläser der Marke Stihl und einen grauen Schubkarren mit grasgrünem Gummireifen.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon unter 07951 480-0.

Ilshofen: Unfall mit zwei Verletzten

Am Dienstag kurz vor 17:30 Uhr wurde ein Unfall an der Einmündung von der L2218 zur L1040 gemeldet. Eine 23 Jahre alte Audi-Fahrerin war auf der L2218 aus Richtung Ilshofen kommend unterwegs und wollte hier nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen VW einer 32-Jährigen, welche in Fahrtrichtung Ilshofen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Kleinkraftrad vs. PKW

Am Dienstag gegen 115:30 Uhr befuhr eine 44-Jährige mit ihrem BMW die Reifenhofstr in Fahrtrichtung der neuen Reifensteige. Hinter ihr fuhr ein 22-Jähriger mit einem Chongqing-Kleinkraftrad. An der Kreuzung zum Breslauer Weg wollte die BMW-Fahrerin nach links abbiegen und setzte dafür den Blinker. Laut Zeugen beschleunigte der Krad-Fahrer jedoch in diesem Moment sein Zweirad um den PKW links zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte, wurde dabei jedoch nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.800 Euro.

