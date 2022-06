Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann von Hund gebissen & Unfälle

Aalen (ots)

Weinstadt-Strümpfelbach: Mann von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Am Dienstagmorgen gegen 6:30 Uhr war ein 24-jähriger Mann auf einem Feldweg zwischen den Wohngebieten Aichelberg und Strümpfelbach zum Joggen unterwegs. Hierbei wurde er von einem braunen, etwa kniehohen Mischlingshund angegriffen und in die Wade gebissen. Kurz darauf kam der Hundehalter mit einem dunklen Schäferhund, den er an der Leine führte, hinzu. Es kam zu einer kurzen Diskussion zwischen den Männern, woraufhin beide weitergingen. Da der 24-Jährige bei dem Vorfall leicht verletzt wurde, sucht die Polizei in Weinstadt nun Zeugen, die Hinweise zum Hundehalter geben können. Dieser wurde als etwa 175 cm großer, 30-35-jähriger Mann mit kurzen dunklen Haaren und einem Drei-Tage-Bart beschrieben. Entsprechende Hinweise nimmt der Polizeiposten unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Sonntag in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen geparkten Pkw, der auf dem Parkplatz eines Vereins in der Straße Bruckensteig abgestellt war. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Kaisersbach: Unfall im Kreisverkehr

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 9:20 Uhr im Kreisverkehr L 1120 / L 1150. Eine 80 Jahre alte Renault-Fahrerin fuhr aus Richtung Welzheim kommend in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei eine 23-jährige VW-Fahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Pkw der Unfallverursacherin war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Kernen im Remstal: Unfallflucht durch Radfahrerin - Zeugen gesucht

Am Montag gegen 13:30 Uhr ging eine 38-jährige Frau mit ihrer vierjährigen Tochter in der Verlängerung der Tulpenstraße in Richtung Uhlandstraße spazieren. An der Kreuzung zur Uhlandstraße wurden sie von einer bisher unbekannten Radfahrerin von hinten erfasst, woraufhin die beiden stürzten. Die Radfahrerin entschuldigte sich anschließend und fuhr weiter. Mutter und Tochter wurden leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zur bislang unbekannten Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Fellbach: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Ein 97 Jahre alter Opel-Fahrer befuhr am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr die Bühlstraße in Richtung Bruckstraße. Als er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er den Toyota eines 38-Jährigen und kollidierte mit diesem. Anschließend drehte sich der Opel und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 38-Jährige erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.

Weinstadt-Beutelsbach: Wohnmobil steckte unter Brücke fest

Ein 62 Jahre alter Fahrer eines Wohnmobils befuhr am Dienstagnachmittag gegen 13:45 Uhr die Poststraße aus Richtung Ortsmitte Beutelsbach kommend in Richtung Cannon-Kreuzung. Hierbei unterschätzte er die Höhe seines Fahrzeuges und fuhr in die dortige Unterführung ein. Da das Fahrzeug zu hoch für die Unterführung war, blieb er in der Unterführung stecken. Die Feuerwehr musste zum Bergen des Campers anrücken. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Ob die Brücke ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist bislang unklar. Die Straße musste an der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell