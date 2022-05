Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Vandalismus auf Lidl-Parkplatz

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 04.05.2022, zwischen 22 Uhr und 02 Uhr hatten unbekannte Täter im Bereich des Parkplatzes des Lidl-Einkaufsmarktes in der Mauermattenstraße in Waldkirch mutwillig Sachschaden angerichtet.

So wurden Scheiben an einem dort geparkten Auto und auch Scheiben am Gebäude des Einkaufsmarktes mutwillig eingeschlagen.

Die Täterschaft schreckte auch nicht vor dem dort befindlichen Geldausgabeautomaten zurück und beschädigte diesen ebenfalls mit roher Gewalt.

Der angerichtete Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Das Gelände, das zwischen der Mauermattenstraße und Freiburger Straße liegt, ist gut bei der Vorbeifahrt einsehbar.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell