POL-FR: Denzlingen: Verursacher nach Unfallflucht ermittelt

Freiburg (ots) - Eine 80-jährige Frau wurde am Mittwoch, 04.05.2022, Opfer eines Trickdiebstahles. Gegen 12.30 Uhr hielt sie sich in der Hebelstraße in der Nähe der Zufahrt der dortigen Tiefgarage auf, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser habe eine Zwei-Euromünze in der Hand gehalten und nach Wechselgeld zum Parken gefragt. Die 80-Jährige ...

mehr