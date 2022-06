Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines brennenden Gabelstaplers rückte die Feuerwehr am Dienstag gegen 13 Uhr mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften zu einer Firma in der Straße Schänzle aus. Die Belegschaft hatte das Fahrzeug bis zum Eintreffen der Feuerwehr allerdings bereits gelöscht. Es entstand lediglich geringer Schaden, verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

Waiblingen: Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Am Dienstagnachmittag gegen 15:20 Uhr rückten mehrere Streifenbesatzungen in die Flüchtlingsunterkunft in der Straße Innerer Weidach aus. Zwei Bewohner waren aus Nichtigkeiten aneinandergeraten. Im Verlauf des Streits wurde einer der Männer mit einem Messer an der Hand verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurde ein Spind aus dem Fenster des Gebäudes geworfen. Die Polizei Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Remshalden: 12.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Ein 60 Jahre alter Fahrer eines VW Tiguan wollte am Dienstagmorgen gegen 8:50 Uhr aus einem Grundstück auf die Straße Oberer Wasen einfahren. Hierbei übersah er einen von links kommenden Mercedes eines 49-Jährigen, weshalb es zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro, verletzt wurde niemand.

