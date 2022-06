Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Wirtshaus, Unfallflucht, versuchter Diebstahl

Aalen (ots)

Blaufelden-Wiesenbach: Versuchter Diebstahl

Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Mittwoch gegen 14:00 Uhr ein Mountainbike aus einem Garten in der Engelhardshauser Straße zu entwenden. Eine Anwohnerin bemerkte dies und machte sich bemerkbar. Daraufhin sprang der Mann über einen Gartenzaun und flüchtete in Richtung eines dortigen Firmengeländes.

Bei dem mutmaßlichen Dieb soll es sich um einen circa 190 cm großen, dunkelhäutigen Mann mit kurzen, lockigen schwarzen Haaren gehandelt haben. Dieser trug zur fraglichen Zeit ein weißes Tank-Top und eine dunkelblaue bzw. schwarze Trainingshose, bei der er die Beine hochgekrempelt hatte.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 10:30 Uhr und 15:30 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße einen Unfall. Dabei beschädigte der Unbekannte einen dort geparkten PKW der Marke Volkswagen. An diesem entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubterweise von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 0791 400-0.

Michelbach an der Bilz-Gschlachtenbretzingen: Sachbeschädigung an Gaststätte

Unbekannte verursachten in der Nacht zwischen Mittwoch und Donnerstag gegen 1:30 Uhr im Bereich einer Gaststätte in der Rudolf-Then-Straße erheblichen Sachschaden. Offenbar zerstachen sie mehrere Reifen an PKW, warfen mit Farbe gefüllte Flaschen an die Gebäudefassade und schlugen zwei Fenster auf der Rückseite des Gebäudes. Auch im Gastraum des Wirtshauses kam es zur Sachbeschädigung. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 4.000 Euro.

Die Polizei Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07361 580-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell