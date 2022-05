POL-WES: Dinslaken - Mehrere Tablets und Smartphones gestohlen - Zeugen gesucht

Moers (ots) - Drei Rettungssanitäter sind am Sonntagabend bei einem Einsatz leicht verletzt worden. Sie wollten einen 24-Jährigen am Sportplatz an der Homberger Straße medizinisch behandeln. Auf dem Weg zum Rettungswagen und im Fahrzeug schlug der Mann die Sanitäter. Eine Atemalkoholkontrolle ergab Hinweise darauf, dass der aggressive Mann Alkohol getrunken hatte. ...

