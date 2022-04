Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin von Auto erfasst

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Montag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 29-Jähriger wollte gegen 11.50 Uhr mit seinem Wagen aus einer Einfahrt auf die Münsterstraße einbiegen. Dabei erfasste der 29- Bocholter die 34-Jährige: Die Bocholterin war auf dem Radweg an der Münsterstraße in Richtung Rhede unterwegs. Die Frau wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

