Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fanfaren gestohlen

Hattingen (ots)

In der Zeit vom 09.09. bis zum 13.09. brachen Unbekannte in ein Vereinsheim an der Bredenscheider Straße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des Vereinsheims und durchsuchten sie. Als Beute erlangten die Unbekannten zwei Fanfaren. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

