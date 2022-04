POL-BOR: Ahaus-Graes - K25 von 12.00 Uhr bis voraussichtlich 16.00 Uhr gesperrt

Borken (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 09 Uhr, nahm ein noch unbekannter Täter von dem Gelände einer Spielhalle an der Otto-Hahn-Straße einen Absperrposten an sich und warf diesen über einen Zaun auf das benachbarte Firmengelände. Dort richtete der Pfosten einen Schaden in einer Höhe von ca. 5.000 Euro an einem Caravan an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken ...

