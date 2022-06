Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw entwendet - Unfallflucht - Betäubungsmittel bei Durchsuchungen aufgefunden

Aspach: Pkw entwendet

Zwischen Dienstagabend 20:30 Uhr und Mittwochmorgen 07:20 Uhr wurde ein im Wüstenbacher Weg geparkter, grauer Jeep Grand Cherokee mit dem amtlichen Kennzeichen WN-KT73 entwendet. Das Fahrzeug im Wert von mehreren zehntausend Euro war verschlossen am Fahrbahnrand geparkt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Hinweise.

Rudersberg: Unfallflucht

Am Dienstag gegen 17 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Audi-Fahrer die Unterführung der Wieslaufstraße und streifte hierbei im Bereih der dortigen Fahrbahnverengung einen entgegenkommenden Fahrer eines Ford Transit. Anschließend entfernte sich der Audi-Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen:

Backnang: Betäubungsmittel bei Durchsuchungen aufgefunden - Zwei Tatverdächtige in Haft

Im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen ergab sich in den zurückliegenden Monaten gegen zwei Männer aus Backnang der Verdacht, mit Betäubungsmitteln im zweistelligen Kilogrammbereich gehandelt zu haben, wobei einer der Tatverdächtigen die Betäubungsmittel aus dem Ausland eingeführt haben soll. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte daraufhin beim zuständigen Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Männer sowie ein Lager und eine Gaststätte. Bei den Durchsuchungen am Montagabend und am Dienstag wurden mehrere hundert Gramm Marihuana, Marihuanapflanzen, 90 Gramm Amphetamin sowie mehrere tausend Euro Bargeld aufgefunden. Der 27-jährige Grieche und der 40-jährige Deutsche wurden am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Die Tatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

