Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch in der Hauptstraße

Waldfischbach (ots)

In der vergangenen Woche brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unbekannte Täter in eine Wohnung in der Hauptstraße 141 ein. Wie die Täter letztendlich in das Gebäude gelangten ist nicht sicher geklärt. Aus der Wohnung wurden nach derzeitigem Stand mehrere Deko-Schwerter entwendet, die einen Wert von circa 200 Euro haben. In der Wohnung wurden weiße Baumwollhandschuhe sichergestellt, die möglichweise dem Täter zuzurechnen sind.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell