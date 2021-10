Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Einbrecher brachte Leiter mit

Alpen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr brach ein Unbekannter mittels einer mitgebrachten Leiter in ein Obergeschoß eines Hauses an der Dickstraße ein.

Als eine Bewohnerin auf die Geräusche aufmerksam wurde und nachschaute, hatte der Einbrecher das Obergeschoß ohne Beute verlassen. Die Leiter ließ der Unbekannte zurück.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

