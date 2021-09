Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch am Littardweg

Neukirchen-Vluyn (ots)

In der Zeit von Freitag, 06.00 Uhr, bis Mittwoch, 17.20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus am Littardweg ein.

Die Einbrecher brachen eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und stahlen unter anderem Schmuck und Armbanduhren.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell