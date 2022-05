Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220518.1 Itzehoe: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

Itzehoe (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Itzehoe am Dienstagnachmittag sucht die Kripo nach Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können.

Im Zeitraum von 16.15 Uhr bis 18.00 Uhr war der Bewohner einer Wohnung des Hochhauses in der Brunnenstraße ortsabwesend. In dieser Zeit begab sich ein Unbekannter in das Gebäude und drang gewaltsam in das Zuhause des Anzeigenden ein. Der Täter entwendete einen Koffer, der unter anderem Bargeld und Ausweispapiere enthielt. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Hinweise auf den Einbrecher gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

