Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fensterscheibe eingeschlagen - Unfallflucht mit anschließendem Widerstand - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Kontrolle über PKW verloren

Aus gesundheitlichen Gründen verlor am Mittwoch, gegen 22 Uhr, ein 60-jähriger PKW-Fahrer in der Friedrichstraße auf Höhe des Berufschulzentrums die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolgedessen geriet er auf die Gegenfahrbahn, wodurch eine entgegenkommende 52-Jährige ihren PKW abbremsen und nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der 60-Jährige überfuhr im weiteren Verlauf eine Verkehrsinsel und rammte einen dortigen Lichtmast. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 9000 Euro.

Aalen: Unfallflucht mit anschließendem Widerstand

Am Mittwoch konnte ein aufmerksamer Zeuge eine Unfallflucht eines 36-Jährigen in der Zeppelinstraße beobachten. Dieser touchierte gegen 24.00 Uhr beim rückwärts Ausfahren einen Randstein und anschließend einen Zaun, wodurch er einen platten Reifen erlitt. Trotzdem verließ der Mann zunächst den Unfallort, konnte allerdings nach wenigen Metern nicht mehr weiterfahren. Beim Eintreffen der Polizeibeamten verhielt er sich ihnen gegenüber sofort aggressiv. Da er sich zu Fuß entfernen wollte, musste er festgehalten und schließlich geschlossen werden, wogegen er sich vehement wehrte und die Beamten weiterhin beleidigte und bedrohte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehören. Zudem ist der 36-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Er wurde anschließend ins Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Auch hier leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten.

Kirchheim am Ries: Widersprüchliche Aussagen zu Verkehrsunfall

Die Polizei sucht Zeugen bezüglich widersprüchlicher Aussagen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch in der Langestraße / Einmündung Badgasse ereignet hat. Beim Rückwärtsfahren kollidierte ein 43-jähriger LKW-Fahrer mit einem hinter ihm befindlichen Audi eines 59-Jährigen. Zum Unfallhergang gibt es nun unterschiedliche Aussagen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Ellwangen, mitzuteilen.

Bopfingen: Anhänger gestreift

Beim Vorbeifahren streifte am Mittwoch gegen 15:45 Uhr ein 61-Jähriger mit seinem Omnibus einen in der Hauffstraße geparkten Anhänger und verursachte einen Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Bopfingen: 9-jähriger kollidiert mit PKW

Zum Glück noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Mittwoch in der Carl-Weil-Straße. Hier kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 9-jährigen Jungen auf einem Fahrrad und einem PKW. Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 9-Jährige mit seinem Fahrrad die Carl-Weil-Straße und übersah an der Einmündung zum Egerweg eine dort fahrende 68-jährige Ford-Fahrerin. Er prallte mit seinem Fahrrad gegen den PKW und stürzte, wobei er sich leicht verletzte. An dem Ford entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Täfferrot: Fensterscheibe eingeschlagen

Am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 19:30 Uhr schlug ein bislang Unbekannter die Fensterscheibe eines auf einer Wendeplatte in der Straße "Am See" abgestellten Toyota einer 55-Jährigen ein. Aus dem PKW wurde nichts entwendet. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

