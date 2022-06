Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter PKW-Aufbruch, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Crailsheim: Versucher PKW-Aufbruch

Ein Unbekannter versuchte zwischen Sonntag, 8:15 Uhr und Donnerstag, 10:20 Uhr einen auf einem Parkplatz Am Bahnhof abgestellten Ford Focus gewaltsam zu öffnen. Der Langfinger musste nach zwei gescheiterten Versuchen jedoch von seiner Tat ablassen.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Braunsbach: Fahrzeugbrand

Am Donnerstagmorgen gegen 9:30 Uhr fing ein Daimler-LKW auf der L1045 zwischen Untermünkheim und Braunsbach vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an zu Brennen. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeuge und 22 Wehrleuten vor Ort im Einsatz und löschte den Brand. Es entstand Sachschaden an dem LKW.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell