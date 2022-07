POL-AA: Pressemitteilung

Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Rems-Murr-Kreis

Kernen im Remstal: Jugendlicher mit gestohlenem Moped und ohne Führerschein unterwegs

Am Freitagabend gegen 23:15 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Langen Straße in Stetten ein Kleinkraftrad ohne Licht auf. Der Fahrer und seine Sozia trugen keinen Schutzhelm. Bei dem Versuch, den jugendliche Fahrer anzuhalten, umfuhr dieser den Streifenwagen und fuhr in die Klosterstraße ein. Im weiteren Verlauf missachtete er die Anhaltesignale der ihm folgenden Polizeistreife. In der Dinkelstraße streifte er einen geparkten Pkw am Heck und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Der Rollerfahrer fuhr weiter in die Albert-Moser-Straße und hielt schließlich an deren Ende auf dem Schulhof der Karl-Mauch-Schule an. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 14 -jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Kleinkraftrad am Vortag entwendet wurde. Der 14 -jährige Fahrer sowie seine 15 -jährige Beifahrerin wurden an ihre Eltern übergeben. Dem jugendlichen Fahrer droht nun ein Strafverfahren.

Waiblingen-Hohenacker: Brand von Altpapiercontainer

In der Nacht zum Samstag gegen 01:00 Uhr wurde in der Rechbergstraße ein brennender Altpapiercontainer gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Hohenacker war mit einem Löschfahrzeug und sechs Einsatzkräften an der Brandstelle und konnte das Feuer rasch löschen. Es entstand geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ostalbkreis

Heubach: Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt und schwer verletzt.

Am Freitagnachmittag gegen 14:15 Uhr befuhr ein 80 -jähriger Pedelec-Fahrer im Ortsteil Buch den Radweg entlang der L1161 in Richtung Heubach. In der Bucher Hauptstraße kollidierte er aus Unachtsamkeit mit einer an der Straße abgestellten Blauen Tonne und stürzte. Der Radfahrer, welcher einen Rad-Helm trug, wurde schwerverletzt und in eine Klinik verbracht.

