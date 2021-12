Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Fünf PKW beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Bisher unbekannte Tatverdächtige beschädigten in der Nacht vom 27.12.2021 zum 28.12.2021 fünf PKW in der Feldstadt in Schwerin.

Die Fahrzeuge befanden sich in der besagten Nacht in der Gartenstraße und standen parallel zum Gehweg in Richtung Karl-Liebknecht-Platz. Bisher unbekannte Täter beschädigten jeweils den rechten Außenspiegel. Betroffen waren weitere Fahrzeugen, hier wurde der jeweilige Spiegel lediglich umgeklappt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. Wer hat auffällige Personen in der Zeit von 20:00 bis 05:10 Uhr wahrgenommen oder die Tat beobachtet?

Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte der Polizei über die Telefonnummern 0385/5180-2224 bzw. -1560 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell