Polizei Gütersloh

POL-GT: Hellweg in Rheda-Wiedenbrück - Werkstatteinbruch

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Donnerstagnachmittag (09.09., 16.30 Uhr) und Freitagmorgen (10.09., 06.25 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Werkstattkomplex mit angeschlossenen Büros am Hellweg eingebrochen. Die Täter drangen über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und hebelten auch weitere innenliegende Türen auf.

Die Einbrecher entwendeten mehrere Tablets, eine Beamer und diverses Werkzeug.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

