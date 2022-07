Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen-Dewangen - Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Am Samstag gegen 10 Uhr befuhr ein 32-Jähriger die Leintalstraße, von Hammerstadt kommend, ortseinwärts mit seinem PKW Nissan. An der Einmündung zur Fachsenfelder Straße bog er nach rechts in Richtung Fachsenfeld ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden 38-jährigen VW Passat-Fahrers. Es kam zur Kollision bei der ein Sachschaden von etwa 7.500 Euro entstand.

Gem. Westhausen-Jagsthausen - Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Am Sonntag gegen 04:15 Uhr befuhr ein 25-Jähriger die Landesstraße 1029 von Frankenreute kommend in Richtung Rainau-Weiler mit seinem PKW Fiat. In einer Kurve auf Höhe von Jagsthausen kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Wegweiser und eine massive Hundetoilettenbox und kam nach etwa 50 m im Weizenfeld zum Endstand. Der 25-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte kurze Zeit später ermittelt werden und da er unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

