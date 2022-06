Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 30.05.2022, 11:03 Uhr: Weeze - Radfahrer nach Zusammenstoß mit Fußgänger gesucht

Weeze (ots)

In der Nacht zu Sonntag (29.05.2022) kam es auf der Kevelaerer Straße zu einem Unfall bei dem ein 53-jähriger Mann aus Kevelaer verletzt wurde.

Hier finden Sie die ursprüngliche Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5234533

Entgegen den ersten Angaben stellte sich heraus, dass der 53-Jährige bei dem Unfall schwer verletzt wurde und nun doch stationär behandelt werden muss. Erste Ermittlungen ergaben außerdem, dass sich der Unfall bereits zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr ereignet haben muss. Derzeit ist noch unklar, wie genau es zu dem Verkehrsunfall kam, und ob der 53-Jährige zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs war.

Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. In diesem Zusammenhang wird insbesondere ein Pedelec Fahrer gesucht, der von dem 53-Jährigen angesprochen wurde und als wichtiger Zeuge infrage kommt. Bei dem Pedelec Fahrer handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen circa 30-jährigen Mann, der in der Nacht zu Sonntag mit seinem Pedelec auf der Kevelaerer Straße im Bereich der Schloss-Wissener-Straße unterwegs war. Der unbekannte Zeuge trug eine schwarze Trainingshose der Marke Adidas, ein orangefarbenes Oberteil und darüber eine graue Jacke oder einen grauen Sweater mit Kapuze. Der Mann war mit einem gut beleuchteten Pedelec unterwegs, an dessen Gepäckträger zwei Seitentaschen angebracht waren.

Die Polizei Goch erbittet Hinweise zum Sachverhalt unter 02823 1080. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell