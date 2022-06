POL-KLE: Bedburg-Hau - Fahr- und Sicherheitstraining für Pedelec und E-Bike Fahrende / Pedelec-Simulator

Geldern (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag (31. Mai 2022), 10:00 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer einen braunen Opel Adam beschädigt, der auf der Pater-Delp-Straße in Höhe Hausnummer 5-7 am Fahrbahnrand geparkt war. Der Opel erlitt einen Schaden hinten rechts am Kotflügel. Da der Verursacher jedoch flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen, sucht die Polizei nun Zeugen, die sich bitte ...

mehr