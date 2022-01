Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Smart-Fahrer fährt rückwärts in Fensterfront

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee. Am Sonntagmorgen ist es gegen 9.05 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Raiffeisenstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 76-jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst rangierte dort mit seinem Smart. Dabei rutschte er vom Bremspedal ab und fuhr rückwärts in die Fensterfront des Marktes. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in der Höhe von geschätzt 11000 Euro.

