Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 20.08.2022 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Raubdelikt mit gefährlicher Körperverletzung 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße, Höhe Reppnersche Straße Freitag, 19.08.22, ca. 22:30 Uhr

Am späten Freitagabend kam es zu einem Raubdelikt in der Albert-Schweitzer-Straße, Höhe Reppnersche Straße. Ein 31-jähriger Mann aus Salzgitter war fußläufig unterwegs, als er plötzlich von einer männlichen Person angegriffen wurde. Der Täter soll den 31-järhigen zu Boden geschlagen und am Boden liegend getreten haben. Schließlich wurden dem Opfer mehrere Wertgegenstände entrissen. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt durch den Angriff nicht unerhebliche Verletzungen und musste in ein Klinikum eingeliefert werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung 38226 Salzgitter, Stadtpark Samstag, 20.08.22, ca. 01:22 Uhr

Am frühen Morgen kam es zu einer räuberischen Erpressung im Stadtpark Salzgitter-Lebenstedt. Ein 24-jähriger Mann aus Salzgitter wurde am Bahnhof von zwei männlichen Personen angesprochen und unter einem Vorwand in den Stadtpark gelockt. Hier wurde er von einem der Täter geschlagen und mit einem Messer bedroht. Der Täter habe schließlich die Herausgabe von Bargeld gefordert. Nachdem das Opfer Bargeld in zweistelliger Höhe aushändigte, flüchtete der Täter durch den Stadtpark. Beschreibung des Täters: männlich, südländisches Aussehen, bekleidet mit schwarzer Hose und braunem T-Shirt. Das Opfer wurde u.a. durch das Messer leicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden

Diverse Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Die Polizei Salzgitter hat einen unfallträchtigen Freitagnachmittag und -abend zu verzeichnen. So kam es in und um Salzgitter-Lebenstedt zu insgesamt fünf teilweise schweren Verkehrsunfällen, bei denen insgesamt 15 Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Im Einzelnen:

Verkehrsunfall mit einer schwer- und drei leichtverletzten Personen 38272 Burgdorf, OT Berel, Specken/Unter dem Dorfe Freitag, 19.08.22, ca. 16:15 Uhr

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Freitagnachmittag in Berel. Der 32-jährige Fahrzeugführer eines Transporters aus Hildesheim wollte von der Straße Unter dem Dorfe in die Straße Specken abbiegen. Er fuhr trotz Wartepflicht ungebremst in den Einmündungsbereich ein und kollidierte hier mit dem vorfahrtsberechtigen Pkw eines 55-jährigen Fahrzeugführers aus Wolfsburg. Durch den seitlich Zusammenstoß überschlug sich der Transporter daraufhin mehrfach. Der mutmaßlich nicht angeschnallte Fahrzeugführer (Paketzusteller) wurde schwer verletzt und konnte durch ersthelfende Anwohner aus dem Fahrzeug gerettet werden. Er musste schließlich mit einem Rettungswagen in ein Klinikum eingeliefert werden. Der Fahrzeugführer des Pkw, sowie seine beiden Mitfahrer, wurden leicht verletzt und mussten ebenfalls in ein Klinikum eingeliefert werden. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ortsdurchfahrt in Berel teilweise gesperrt werden.

Auffahrunfall mit vier verletzten Personen 38229 Salzgitter, Nord-Süd-Straße Freitag, 19.08.22, 15:04 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier leicht verletzten Personen kam es am Freitagnachmittag auf der Nord-Süd-Straße zwischen Salzgitter-Salder und -Gebhardshagen. Eine 31-jährige Fahrzeugführerin fuhr im stockenden Verkehr aus Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden Pkw einer 26-jährigen Frau aus Salzgitter auf und schob diesen auf einen dritten, vorausfahrenden Pkw einer 53-jährigen Frau aus Salzgitter. Durch die Zusammenstöße wurden die beiden vorausfahrenden Fahrzeugführerinnen, sowie zwei mitfahrende Kinder (2 und 4 Jahre alt) leicht verletzt. Drei Personen wurden vorsorglich in ein Klinikum eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1600 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Nord-Süd-Straße zeitweise teilgesperrt.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen 38226 Salzgitter, Konrad-Adenauer-Straße / Swindonstraße Freitag, 19.08.22, 14:24 Uhr

Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße / Swindonstraße. Eine 71-jährige Fahrzeugführerin aus Salzgitter befuhr die Konrad-Adenauer-Straße und wollte an der Kreuzung zur Swindonstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 53-jährigen Mannes aus Langelsheim. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, durch den beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindesten 5000 Euro.

Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen 38226 Salzgitter, Kattowitzer Straße 237 Freitag, 19.08.2022, 16:46 Uhr

Ein weiterer Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und insgesamt vier verletzten Personen ereignete sich auf der Kattowitzer Straße. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter wollte mit seinem Pkw vom Gelände einer Tankstelle in den fließenden Verkehr der Kattowitzer Straße einfahren und übersah dabei den auf der Kattowitzer Straße fahrenden Pkw eines 70-jährigen Fahrzeugführers aus Söhlde. Es kam zur Kollision, durch welche der Pkw des Mannes aus Söhlde gegen den neben ihm fahrenden Pkw eins 42-jährigen Fahrzeugführers aus Salzgitter gedrückt wurde. Durch den Unfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 8000 Euro.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße / Neißestraße Freitag, 19.08.22, 20:20 Uhr

Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es an der Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße / Neißestraße. Eine 24-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die Alber-Schweitzer-Straße stadtauswärts und wollte nach links in die Neißestraße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 55-jährigen Fahrzeugführers aus Salzgitter. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, durch die der 55-jährige Fahrzeugführer eingeklemmt und verletzt wurde. Er musste durch die Feuerwehr unter Einsatz einer hydraulischen Schere aus dem Fahrzeug befreit und zur Untersuchung mittels Rettungswagen ins Klinikum eingeliefert werden. Das Fahrzeug musste schließlich durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

